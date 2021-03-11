Алкоголь в Брянской области прибавил в цене почти процент за месяц

В Брянской области алкогольная продукция прибавила в цене 0,7 процента за месяц. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянской области алкогольная продукция прибавила в цене 0,7 процента в феврале 2021 года. Статистические данные обнародовал Брянскстат 10 марта.

Лидером подорожания в категории стало шампанское. За месяц рост цен на этот товар составил 2,2 процента. На втором месте оказалась водка - 0,9 процента. На третьем - пиво с 0,7 процентами. Замкнули топ-5 виноградные вина и коньяк - 0,4 и 0,3 процента соответственно.

Индекс цен на продовольственные товары составил 101,1 процента. Плодоовощная продукция подорожала в среднем на 5,4 процента. А лидерами в категории стали овощи, картофель, фрукты и цитрусовые.

Кроме того, на 4,2 процента за месяц подорожали яйца, на 1,5 процента - макароны и крупы, на 1,3 процента - мясопродукты, чай, кофе, какао, овощные консервы. При этом незначительно - в пределах 2,3-0,8 процентов - подешевели фруктово-ягодные консервы, сахар, подсолнечное масло и рыба.

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