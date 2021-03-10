В Брянске построят лыжную базу всероссийского уровня. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Брянске построят лыжную базу всероссийского уровня. Строительство объекта обойдется в 200-300 миллионов рублей. Эту идею предложил заслуженный тренер России Николай Нехитров. Он руководит областной школой олимпийского резерва по лыжным гонкам. План строительства лыжной базы директор вынашивает уже семь лет. Ее хотят возвести такой, чтоб можно было проводить в Брянске всероссийские соревнования . Город может стать одной из лыжных столиц России.

Идею тренера поддержал губернатор Александр Богомаз.

Школа олимпийского резерва работает с 2006 года, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. За это время здесь воспитывались такие олимпийские чемпионы, как Лариса Куркина и призер зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, заслуженный мастер спорта России, Александр Большунов.

В областной школе олимпийского резерва по лыжным гонкам работают девять тренеров, здесь занимаются 240 спортсменов. На базе школы имеются пять лыжных трасс, лыжный стадион. Лыжная база, лыжные трассы, лыжный стадион сертифицированы и внесены в Единый государственный реестр Минспорта России.

Для того, чтобы создать в Брянске такой серьезный спортивный объект, как лыжная база всероссийского уровня, нужна система получения искусственного снега, четырехкилометровая трасса. Также необходимы кабины для подготовки лыж, комнаты отдыха, пресс-центр, судейский павильон, конференц-зал на 100 мест.

Кстати,по поводу искусственного снега свои предложения внес Александр Богомаз. Губернатор подал идею вместо трудоемкого и затратного проекта по строительству водонапорной башни, мощной насосной станции, организации резервуара с водой, обустройству территории плитами оборудовать скважину, которая будет включаться и подавать техническую воду именно тогда, когда необходимо работать снежным пушкам и снеговым ружьям. Таким образом, за короткое время можно будет получить большое количество искусственного снега.

- Насколько я знаю, раньше в Минспорте ставился вопрос о создании в каждом федеральном округе летней базы спортивной подготовки для зимних видов спорта, - сказал Николай Нехитров. - На сегодняшний день, по-моему, в Центральном федеральном округе такая база существует только одна, в Рыбинске. Но она функционирует недостаточно хорошо, поэтому на сегодняшний день наши спортсмены, учитывая ситуацию с ковидом, имели проблемы с подготовкой национальной сборной России. Хороших баз лыжной подготовки к Чемпионату мира, к Олимпийским играм в России пока нет. Было бы здорово, если бы такая база появилась в Брянской области, чтобы к нам могли приехать спортсмены из других регионов.

Также тренер отметил большой наплыв ребят, желающих заниматься лыжным спортом. Примером для них стали успехи наших земляков.

В ближайшее время, после консультаций со специалистами Министерства спорта РФ, выберут типовой проект, и по поручению губернатора Брянской области, в Брянске начнутся работы по созданию на основе областной СДЮСШОР по лыжному спорту летней базы спортивной подготовки для зимних видов спорта.

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