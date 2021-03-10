Директор гимназии №1 Брянска опроверг информацию о сотрудничестве с непроверенными поставщиками мяса

Директор гимназии №1 Фокинского района Брянска опроверг информацию о том, что образовательное учреждение сотрудничает с недобросовестными поставщиками мясной продукции. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Директор гимназии №1 Фокинского района Брянска опроверг информацию о том, что образовательное учреждение сотрудничает с недобросовестными поставщиками мясной продукции.

Поводом для распространения такой информации на сайте для Александра Кравченко послужили новости из СМИ о том, что в гимназии №1 города Брянска выявлены поставки некачественной мясной продукции. Это не соответствует действительности, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В пресс-релизе, размещенном на сайте Арбитражного суда Брянской области, речь шла о другом образовательном учреждении — гимназии №1 Брянского района. Но некоторые сетевые издания не уточнили этот момент, чем ввели в заблуждение род ителей гимназистов города Брянска.

Именно в гимназии Брянского района в октябре 2020 года сотрудники управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям в пробах мясной продукции обнаружили остаточное количество дексаметазона из группы кортикостероидов. Поставщиком этой мясной продукции является ООО «Мясной дом». В результате суд привлек организацию к административной ответственности и штрафу в размере 300 тысяч рублей.

- Проверки организаций, поставляющих продукты в детские сады, школы, гимназии и лицеи областного центра, проходят регулярно, - сообщают в управлении образования мэрии. - За последний год нарушений в этой сфере не выявили. Образовательные учреждения города сотрудничают только с проверенными поставщиками продуктов.

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