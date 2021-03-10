Брянскэнерго в 2020 году выдало потребителям более 37,8 мегаватт мощности

Фото: «Россети Центр Брянскэнерго».

В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям (ТП) в 2020 году. За отчетный период в филиал поступило 1605 заявок на оказание услуги ТП. Заключено 1256 договоров, исполнено 1022 договора. Общая мощность присоединенных объектов составила 37,8МВт.

Наиболее крупным объектом, присоединенным в указанный период к сетям Брянскэнерго, стал Дворец единоборств в Советском районе в городе Брянске максимальной мощностью 3000 кВт.

Подать заявку на предоставление услуг можно на сайте «Россети Центр» в личном кабинете клиента. Доступны единые федеральные онлайн-сервисы: Единый портал электросетевых услуг - ТП.РФ, мобильное приложение «Россети» для пользователей устройств на Android и IOs. Информацию по всем услугам компании можно получить по телефону прямой круглосуточной линии энергетиков 8-800-220-0-220.