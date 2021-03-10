Коронавирус в Брянской области, последние новости на 10 марта 2021 года

Больше всего новых заболевших выявили в Брянске. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области на час ночи 10 марта 2021 года коронавирус подтвердили у 33716 человек, вылечились 32874 жителя области, умерли 263 пациента. За минувшие сутки заболели 85 жителей региона, выздоровели 72 пациента, новых смертей не зафиксировали. Медработники выполнили 593 теста на инфекцию. Всего тестирование провели больше 471 тысячи раз.

Больше всего новых заболевших выявили в Брянске. Здесь за минувший день подтвердили 63 случая коронавируса. В Карачевском районе ковидом заболели еще шесть жителей, в Сельцо – четыре человека. Всего «Ковид-19» за прошедший день обнаружили в 11 муниципалитетах.

В Брянской области по состоянию на 8 марта прививку от коронавируса сделали 49 тысячам 882 гражданам. По состоянию на 4 марта число вакцинированных брянцев было равно 48 522. За праздничные дни препарат «Спутник V» получили 1360 жителей региона. Кампания по вакцинированию продолжается. Региональные медучреждения возвращаются к обычному режиму работы.