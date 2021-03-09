На строящуюся дорогу Брянск-1 – Брянск-2 завезли 1 миллион кубометров грунта

Строители уже сделали участок от проспекта Московского до реки Снежеть. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске на строящуюся дорогу – защитную дамбу «Брянск-1 – Брянск-2» завезли почти 1 миллион кубометров грунта. Его израсходовали на устройства дамбы на участке от моста через реку Снежеть до железнодорожного вокзала Брянск-1.

В целом протяженность данного участка составила около 3 километров. Высота насыпанного грунта – от 5 до 7 метров. В настоящее время строительная техника укрепляет откосы. Подрядчики готовят дамбу к устройству песчано-подстилающего слоя. На дороге смонтировали почти половину из 120 запланированных дождеприемных колодцев.

Напомним, новая трасса растянется на 5,4 километра. Строители уже сделали участок от проспекта Московского до реки Снежеть, построили мост через реку. На дороге сформировали шестиполосную проезжую часть, установили светодиодные светильники, пешеходное ограждение. На мосту укладывают выравнивающее покрытие.

Трасса будет выходить на улицу Калинина. На набережной построят новый двухполосный мост длиной 270 метров. В ближайшее время пройдут торги по определению подрядчика по строительству данного участка, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.