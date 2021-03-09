«Ковид-19» за прошедший день обнаружили в 11 муниципалитетах.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 9 марта 2021 года. За минувшие сутки заболели 85 жителей региона, выздоровели 72 пациента. Новых смертей не зафиксировали. В целом с начала пандемии у 33716 человека подтвердили коронавирус, вылечились 32874 жителя области, умерли 263 пациента. За сутки выполнили 593 теста на инфекцию. Всего тестирование провели больше 471 тысячи раз.
Больше всего новых заболевших выявили в Брянске. Здесь за минувший день подтвердили 63 случая коронавируса. В Карачевском районе ковидом заболели еще шесть жителей, в Сельцо – четыре человека. Всего «Ковид-19» за прошедший день обнаружили в 11 муниципалитетах.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 9 марта 2021 года:
— Брянск – 12553 (+63)
— Брянский район – 4144 (+1)
— Дятьковский район – 1422
— Карачевский район – 1110 (+6)
— Клинцы – 948 (+2)
— Стародубский район – 901 (+1)
— Трубчевский район – 842 (+1)
— Комаричский район – 832
— Новозыбков – 799
— Жуковский район – 758
— Выгоничский район – 740 (+1)
— Навлинский район – 737
— Брасовский район – 727 (+3)
— Климовский район – 627
— Унечский район – 619
— Фокино – 580
— Мглинский район – 530
— Почепский район – 504
— Погарский район – 490
— Сельцо – 474 (+4)
— Дубровский район – 469
— Клинцовский район – 423
— Суземский район – 408
— Злынковский район – 385
— Клетнянский район – 344
— Гордеевский район – 337 (+2)
— Суражский район – 299 (+1)
— Красногорский район – 242
— Севский район – 227
— Жирятинский район – 111
— Рогнединский район – 70
— Иногородние – 64.