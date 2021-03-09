«Ковид-19» за прошедший день обнаружили в 11 муниципалитетах. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 9 марта 2021 года. За минувшие сутки заболели 85 жителей региона, выздоровели 72 пациента. Новых смертей не зафиксировали. В целом с начала пандемии у 33716 человека подтвердили коронавирус, вылечились 32874 жителя области, умерли 263 пациента. За сутки выполнили 593 теста на инфекцию. Всего тестирование провели больше 471 тысячи раз.

Больше всего новых заболевших выявили в Брянске. Здесь за минувший день подтвердили 63 случая коронавируса. В Карачевском районе ковидом заболели еще шесть жителей, в Сельцо – четыре человека. Всего «Ковид-19» за прошедший день обнаружили в 11 муниципалитетах.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 9 марта 2021 года:

— Брянск – 12553 (+63)

— Брянский район – 4144 (+1)

— Дятьковский район – 1422

— Карачевский район – 1110 (+6)

— Клинцы – 948 (+2)

— Стародубский район – 901 (+1)

— Трубчевский район – 842 (+1)

— Комаричский район – 832

— Новозыбков – 799

— Жуковский район – 758

— Выгоничский район – 740 (+1)

— Навлинский район – 737

— Брасовский район – 727 (+3)

— Климовский район – 627

— Унечский район – 619

— Фокино – 580

— Мглинский район – 530

— Почепский район – 504

— Погарский район – 490

— Сельцо – 474 (+4)

— Дубровский район – 469

— Клинцовский район – 423

— Суземский район – 408

— Злынковский район – 385

— Клетнянский район – 344

— Гордеевский район – 337 (+2)

— Суражский район – 299 (+1)

— Красногорский район – 242

— Севский район – 227

— Жирятинский район – 111

— Рогнединский район – 70

— Иногородние – 64.