В брянской семье родилось сразу три сына

Фото: газета "Почепское слово".

Сразу три мальчика родилось в семье Фокиных из Почепского района Брянской области. Радостное событие произошло еще 22 февраля. Об этом стало известно «Комсомольской правде» в Брянске».

Всех детей у супругов теперь четверо. Старшей дочери – девять лет.

Мальчишек назвали Тимофей, Евгений и Матвей. Новорожденных выписали, сейчас они вместе с мамой находятся дома.

Проживает семья Фокиных в поселке Речица. Это в семи километрах от райцентра. Кстати, для населенного пункта тройня – вторая в истории.

Новоиспеченную многодетную семью поздравили представители местной власти. Им также заказали специальную коляску.

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