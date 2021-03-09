Коронавирус в Брянской области, последние новости на 9 марта 2021 года

За прошлый день подтвердили 89 новых случаев заболевания. Фото: Марина АНТОНОВА

Коронавирус в Брянской области на час ночи 9 марта 2021 года подтвердили у 33631 человека. Из них выздоровели 32802 пациента, умерли 263 брянца.

За 24 часа выполнили 664 теста на коронавирус. Общее число исследований превысило 470,5 тысячи.

За прошлый день подтвердили 89 новых случаев заболевания. За то же время выписали 106 человек. Их тесты оказались отрицательными. Новых смертей последние несколько дней не регистрировали.