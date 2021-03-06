Московские туристы отправляли открытки из брянского Овстуга

В брянском музее-заповеднике Федора Тютчева «Овстуг» побывали гости из Москвы и Подмосковья. Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В брянском музее-заповеднике Федора Тютчева «Овстуг» побывали гости из Москвы и Подмосковья. В усадьбу поэта они прибыли на прошлых выходных. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.

Москвичи участвовали в викторине с призами «По залам тютчевского дома». Также они изготавливали своими руками открытки, чтобы отправить их из Овстуга, а еще учились писать перьями, как когда-то сам Тютчев.

Отметим, что музей-заповедник давно привлекает гостей. Они наслаждаются с удовольствием атмосферой зимней тютчевской усадьбы, открывают для себя много нового о жизни великого русского поэта.

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