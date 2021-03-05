Всего ковид-19 за прошедший день обнаружили в 16 муниципалитетах. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 5 марта 2021 года. За минувшие сутки заболели 90 жителей региона, выздоровели 95 пациентов. За сутки от коронавируса никто не скончался. В целом с начала пандемии у 33364 человек подтвердили коронавирус, вылечился 32496 жителей области, умерли 262 пациента. За сутки выполнили 1857 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели больше 466 тысяч раз.

В Брянске заболели 38 человек. Это самый большой суточный прирост. В Почепском районе и городе Фокино за минувший день подтвердили по 8 новых случаев коронавируса. В Дятьковском районе выявили 7 заболевших, в Гордеевском районе - 6. Всего ковид-19 за прошедший день обнаружили в 16 муниципалитетах.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 5 марта 2021 года:

— Брянск – 12414 (+38)

— Брянский район – 4128 (+1)

— Дятьковский район – 1411 (+7)

— Карачевский район – 1091

— Клинцы – 927 (+3)

— Стародубский район – 887 (+1)

— Трубчевский район – 836 (+1)

— Комаричский район – 831

— Новозыбков – 791

— Жуковский район – 751 (+2)

— Выгоничский район – 739

— Навлинский район – 729

— Брасовский район – 717

— Климовский район – 625

— Унечский район – 610 (+3)

— Фокино – 571 (+8)

— Мглинский район – 514 (+4)

— Почепский район – 497 (+8)

— Погарский район – 488 (+3)

— Сельцо – 470

— Дубровский район – 467

— Клинцовский район – 416

— Суземский район – 406 (+1)

— Злынковский район – 383

— Клетнянский район – 340

— Гордеевский район – 328 (+6)

— Суражский район – 295

— Красногорский район – 236

— Севский район – 221 (+1)

— Жирятинский район – 111 (+3)

— Рогнединский район – 70

— Иногородние – 64.

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