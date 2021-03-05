Всего ковид-19 за прошедший день обнаружили в 16 муниципалитетах.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 5 марта 2021 года. За минувшие сутки заболели 90 жителей региона, выздоровели 95 пациентов. За сутки от коронавируса никто не скончался. В целом с начала пандемии у 33364 человек подтвердили коронавирус, вылечился 32496 жителей области, умерли 262 пациента. За сутки выполнили 1857 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели больше 466 тысяч раз.
В Брянске заболели 38 человек. Это самый большой суточный прирост. В Почепском районе и городе Фокино за минувший день подтвердили по 8 новых случаев коронавируса. В Дятьковском районе выявили 7 заболевших, в Гордеевском районе - 6. Всего ковид-19 за прошедший день обнаружили в 16 муниципалитетах.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 5 марта 2021 года:
— Брянск – 12414 (+38)
— Брянский район – 4128 (+1)
— Дятьковский район – 1411 (+7)
— Карачевский район – 1091
— Клинцы – 927 (+3)
— Стародубский район – 887 (+1)
— Трубчевский район – 836 (+1)
— Комаричский район – 831
— Новозыбков – 791
— Жуковский район – 751 (+2)
— Выгоничский район – 739
— Навлинский район – 729
— Брасовский район – 717
— Климовский район – 625
— Унечский район – 610 (+3)
— Фокино – 571 (+8)
— Мглинский район – 514 (+4)
— Почепский район – 497 (+8)
— Погарский район – 488 (+3)
— Сельцо – 470
— Дубровский район – 467
— Клинцовский район – 416
— Суземский район – 406 (+1)
— Злынковский район – 383
— Клетнянский район – 340
— Гордеевский район – 328 (+6)
— Суражский район – 295
— Красногорский район – 236
— Севский район – 221 (+1)
— Жирятинский район – 111 (+3)
— Рогнединский район – 70
— Иногородние – 64.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».