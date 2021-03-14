Лыжник Александр Большунов выиграл общий зачет Кубка мира

Фото: кадр трансляции.

Уроженец Брянской области Александр Большунов второй год подряд выиграл общий зачет Кубка мира по лыжным гонкам. И завоевал Малый хрустальный глобус в зачете дистанционных гонок. Церемония награждения состоялась в воскресенье, 14 марта.

Финальным соревнованием турнира стала гонка на 50 километров свободным стилем. Брянский лыжник пришел к финишу шестым.

Тем не менее, именно Александр праздновал победу в общем зачете. А второе место досталось еще одному россиянину - Ивану Якимушкину.

Отметим, в нынешнем сезоне Александр Большунов завоевал награды нескольких крупных соревнований. Среди них - золото в скиатлоне на чемпионате мира в Германии, два серебра и бронза там же.

Напомним, в прошлом году брянец также выиграл Большой и Малый хрустальный глобусы на Кубке мира. Тогда состязания закончились досрочно – из-за пандемии коронавирусной инфекции. Не было и традиционной церемонии награждения. Награду Большунову вручали позже, в Москве.

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