В Брянске сообщили о «семейном» скандале в краеведческом музее

В Брянском государственном краеведческом музее разгорелся "семейный" скандал. Фото: Анна ЛЕВКИНА

Так называемый «семейно-трудовой» скандал разгорелся в Брянском государственном краеведческом музее. Сотрудницу грозятся уволить за свадьбу с начальником ее же отдела. А поводом к этому служит прогул. Информация об этом появилась в социальных сетях 14 марта.

Об инциденте рассказала сестра «пострадавшей» – Наталья. Горожанка отмечает, что 9 марта Светлану вызвали к руководству. И заявили, что та больше четырех часов отсутствовала на рабочем месте 1 марта. Акт о прогуле молодая женщина не подписала, а в объяснительной указала, что это неправда. В подтверждение своих слов собрала подписи коллег, которые видели ее на работе в прошлый понедельник.

Тем не менее, руководство создало комиссию. И инициировало внутреннюю проверку.

«Члены созданной комиссии стали запугивать работников, которые подписались. И предложили им отказаться от своих слов. Итог трагичен. Сестре стало плохо на работе, она упала в обморок, вызвали «скорую», ее госпитализировали с нервным срывом», - заявляет жительница Брянска.

В завершение поста девушка попросила придать ситуацию огласке.

По данным телеканала «Городской», конфликту в Брянском краеведческом музее предшествовало замужество Светланы. Ее супругом стал начальник ее же отдела. И, соответственно, руководство учреждение посчитало, что мужчина будет покрывать свою избранницу.

В Брянском краеведческом музее пока не прокомментировали ситуацию.

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