Музей в брянском Овстуге включили в туристический маршрут «Русские усадьбы»

Фото: vk.com, сообщество "Брянская область".

Обновленный музей села Овстуг в Жуковском районе включили в туристический маршрут «Русские усадьбы». Теперь там будут проводить встречи с интересными людьми, мастер-классы и прочие мероприятия, сообщают в сетевой группе правительства Брянской области.

Ремонту способствовал президентский грант «Волостная управа как центр жизни села Овстуг». Его выполнило брянское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).

- На средства гранта в Овстуге обновили интерьер и экспозицию музея истории села, - уточняют в облправительстве. - Оформляли кабинет волостного старшины, устроили печь в традициях того времени, на окнах и дверях заменили ручки, петли и засовы. Подготовили экспозиции, посвященные нашим современникам, которые участвовали в восстановлении усадьбы Тютчева, в том числе лучшим российским реставраторам и искусствоведам.

Отметим, сам музей размещается в сохранившемся здании волостной управы, которое построили еще в 1914-м. При кладке стен использовали кирпич с разобранного к тому времени усадебного дома Тютчевых.

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