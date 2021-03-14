Коронавирус в Брянской области, последние новости на 14 марта 2021 года

Новые случаи коронавируса выявили в 15 городах и районах Брянской области за сутки. Фото: Анна ЛЕВКИНА

В Брянской области на час ночи 14 марта 2021 года новые случаи коронавируса выявили в 15 городах и районах. Больше всего заболевших выявили в Брянске. Здесь за минувший день подтвердили 28 случаев коронавируса. В Новозыбкове ковидом заболели еще 9 жителей, в Клинцах и Мглинском районе – по 8, в Почепском – 6, в Жирятинском – 5.

За сутки в регионе не произошло смертей от коронавируса. Всех жертв инфекции на Брянщине по-прежнему 267.

Прирост заболеваемости составил 82 случая или 0,24 процента. С болезнью справились 103 пациента. Суммарное число заболевших достигло 34046, выздоровевших – 33260.

За 24 часа в брянских государственных лабораториях выполнили 1976 тестов на инфекцию. А общее число исследований достигло 474616.

Первая тройка городов, с наибольшим числом инфицированных выглядит следующим образом: Брянск, Брянский район, Дятьковский район. Всех заболевших там 12677, 4180 и 1432 соответственно.

Брянский областной суд подтвердил оправдательный приговор главе Советской райадминистрации, который проходил фигурантом по так называемому уголовному ковид-делу. Чиновника обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями: якобы тот незаконно выдавал спецпропуска, которые ввели весной прошлого года для беспрепятственного передвижения и возможности продолжить трудовую деятельность в пандемию коронавируса и действовавший тогда режим самоизоляции.

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