Брянцев предупредили о гололедице и порывистом ветре в воскресенье

Жителей Брянской области предупредили о гололедице и порывистом ветре в воскресенье, 14 марта. Фото: Анна ЛЕВКИНА

Жителей Брянской области предупредили о гололедице и порывистом ветре в воскресенье, 14 марта. Ночью выпадут небольшие осадки в виде мокрого снега, днем пройдут дожди. Ветер будет дуть с юга со скоростью 8-13 метров в секунду. Порывы могут достигать 15 метров в секунду, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Ночью в регионе прогнозируют от минус двух до плюс трех градусов, днем – от плюс трех до восьми. Будет облачно с прояснениями.

Из-за непогоды могут происходить обрывы линии электропередач, коммунальные аварии, падение деревьев и ветхих конструкций. Жителей просят быть осторожными.

Кроме того, велика вероятность возникновения заторов на автодорогах и ДТП. А потому в управлении автомобильных дорог Брянской области попросили водителей планировать поездки с учетом погодных условий, соблюдать ПДД и скоростной режим.

- Пешеходам следует помнить, что в темное время суток нужно иметь светоотражающие элементы на верхней одежде, быть внимательными при переходе через проезжую часть дорог, - добавляют в ведомстве.

При возникновении ЧС и внештатных ситуациях на региональных трассах звонить следует по телефонам экстренных служб 101, 112 либо в диспетчерскую 8 (4832) 66-65-67.

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