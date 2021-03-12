Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 13 марта 2021 года. За минувшие сутки заболели 82 жителя региона, выздоровели 103 пациента. Новых смертей от ковида не произошло. В целом с начала пандемии у 34046 человек подтвердили коронавирус, вылечились 33260 жителей области, умерли 267 пациентов. За сутки выполнили 1976 тестов на инфекцию. Общее число исследований за все время составило 474616.

Больше всего новых заболевших выявили в Брянске. Здесь за минувший день подтвердили 28 случаев коронавируса. В Новозыбкове ковидом заболели еще 9 жителей, в Клинцах и Мглинском районе – по 8, в Почепском – 6, в Жирятинском – 5. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 15 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 13 марта 2021 года:

— Брянск – 12677 (+28)

— Брянский район – 4180

— Дятьковский район – 1432 (+4)

— Карачевский район – 1118

— Клинцы – 969 (+8)

— Стародубский район – 912 (+2)

— Трубчевский район – 842 (+4)

— Комаричский район – 832

— Новозыбков – 811 (+9)

— Жуковский район – 762

— Выгоничский район – 745

— Навлинский район – 746

— Брасовский район – 738

— Климовский район – 628

— Унечский район – 622 (+1)

— Фокино – 590

— Мглинский район – 543 (+8)

— Почепский район – 512 (+6)

— Погарский район – 497 (+1)

— Сельцо – 478

— Дубровский район – 469

— Клинцовский район – 429 (+3)

— Суземский район – 409 (+1)

— Злынковский район – 386

— Клетнянский район – 346 (+1)

— Гордеевский район – 338

— Суражский район – 300

— Красногорский район – 245

— Севский район – 228 (+1)

— Жирятинский район – 118 (+5)

— Рогнединский район – 70

— Иногородние – 64.

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