В Брянске стартовал финал регионального конкурса «Учитель года России»

В Брянске 12 марта в режиме видеоконференцсвязи стартовал финал ежегодного регионального конкурса «Учитель года России». Фото: пресс-служба Брянской областной думы.

В Брянске 12 марта в режиме видеоконференцсвязи стартовал финал ежегодного регионального конкурса «Учитель года России». Он пройдет с 15 по 18 марта, сообщили в пресс-службе Брянской областной думы.

Педагоги из областного центра и районов покажут свое мастерство в традиционных номинациях. Они раскроют свой учительский талант на конкурсных уроках, классном часе, мастер-классе. Победитель областного этапа получит звание «Учитель года - 2021» Брянской области. Он будет участвовать во Всероссийском финале конкурса.

В открытии финала участвовала председатель комитета областной Думы по образованию, науке, культуре и СМИ Людмила Журавлева.

- Каждый конкурс «Учитель года» еще раз убедительно подтверждает, каким значительным потенциалом обладает наш край, - сказала она. - Сколько ярких, талантливых педагогов успешно трудится на брянской земле. Спасибо вам за ваши педагогические находки, смелость, открытость и любовь к профессии.

Также представители органов власти, педагогической общественности области обсудили задачи, которые стоят перед современной школой и учителями.

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