5 494 женщины находятся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Брянске назвали самые редкие имена для новорожденных девочек. В нашем регионе такими стали Алия, Адель, Элиза, Тая, Мирра, Евангелина, Анфиса, Мишель, Мелисса, Илона, Мила и Доминика. Статистику накануне Международного женского дня опубликовали в Фонде социального страхования.

В Брянской области 5 494 женщины находятся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет. Самой молодой маме - 20 лет. Шесть мам 8 марта отмечают свой день рождения.

Одна женщина находится в отпуске с одиннадцатым ребенком, другая - за восьмым. А пятеро брянских женщин ухаживают за седьмым малышом.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».