В Брянске спасли провалившегося под лед 11-летнего мальчика

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Бежицком районе Брянска спасли провалившегося под лед 11-летнего мальчика. Происшествие случилось на реке Десне у гостиничного комплекса "Бристоль" в пятницу, 5 марта.

Трое детей возвращались домой из школы. Ребята решили спуститься к воде. Они вышли на лед и направились к середине реки. Лед там уже растаял. 11-летний мальчик провалился в воду.

Неподалеку гуляла 22-летняя девушка с собакой. Она бросилась на помощь ребенку. Она подобралась к краю полыньи, но сама провалилась под лед. Ей на помощь пришел мужчина.

Еще двое прохожих кинулись спасать компанию. Они взяли длинный шест и помогли всем участникам происшествия. На берегу их уже ждали медики скорой помощи.

В ГУ МЧС России по Брянской области напоминают, что весенний лед опасен. Оторванная льдина, холодная вода и быстрое течение грозят гибелью.

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