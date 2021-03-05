В Брянской области отменили массовые гуляния на Масленицу

Фото: Тамара Цилиакус.

В Брянской области в этом году отменили массовые гуляния на Масленицу. Такое решение приняли на очередном заседании оперативного штаба, которое прошло 5 марта.

- К нам обращаются главы районов с просьбой о проведении массовых мероприятий на масленичной неделе и непосредственно на Масленицу, - сказала главный санитарный врач Людмила Трапезникова. - Я считаю, что это преждевременно. Заболеваемость остается, и она сосредоточена именно в районах. Классической масленицы проводить не стоит.

Губернатор поддержал это решение.

- В прошлом году были ограничения на Пасху и Радуницу, поэтому с Масленицей повременим, чтобы не допустить роста заболеваемости, лучше позже проведем знаковые мероприятия, - сказал Александр Богомаз, обращаясь к главам районов.

Кстати, заболеваемость в Брянской области продолжает снижаться. Она на 14,5 процента ниже, чем неделю назад.

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