В Брянской области 5 марта обещают ухудшение погоды

Автомобилистов просят без особой надобности не садиться за руль и пользоваться общественным транспортом. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянской области прогнозируют ухудшение погоды. 5 марта будет облачно с прояснениями, местами пройдут дождь и мокрый снег. Ночью обещают гололедицу. Будет дуть западный ветер от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится от 0 до минус 5. Днем потеплеет до плюс 5.

Участников дорожного движения просят быть осторожными. Водителям необходимо усилить внимательность, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможения. У автомобилей следует своевременно очищать фары. Также автомобилистов просят без особой надобности не садиться за руль и пользоваться общественным транспортом.

Пешеходов просят не стоять у края проезжей части на остановках, соблюдать осторожность при переходе улиц, использовать светоотражающие элементы на одежде, рассказали в Госавтоинспекции Брянской области.

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