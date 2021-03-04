С руководителем брянского эстрадного оркестра Беном Мирзояном простятся 5 марта

Фото: Брянский городской эстрадный оркестр.

В Брянске 5 марта похоронят худрука и главного дирижера городского эстрадного оркестра Бениамина Мирзояна. Прощание с ним состоится на Центральном кладбище на Аллее славы в Советском районе. Траурная церемония начнется в 12.00, рассказали коллеги музыканта в группе оркестра в социальной сети.

Напомним, Бен Мирзоян скончался от коронавируса 2 марта 2021 года. С 1979 года он являлся организатором и художественным руководителем одного из лучших музыкальных коллективов области – Брянского городского эстрадного оркестра.

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