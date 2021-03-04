В Брянске открыли новый детский сад «Гармония»

В детском саду для занятий физкультурой сделали бассейн и спортзал. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянске сегодня, 4 марта, торжественно открыли новый детский сад «Гармония». Дошкольное учреждение способно принять 270 малышей и находится в зоне перспективной застройки на старом аэропорту.

В детском саду для занятий физкультурой сделали бассейн и спортзал. В музыкальном зале будут проводить не только занятия, но и утренники и детские праздники.

Детсад укомплектовали интерактивным учебным оборудованием и детской игровой мебелью. Для воспитанников с особыми образовательными потребностями создали сенсорную комнату. Кормить детей будут в современном пищеблоке.

В 2021 году в области будет создано 600 мест в детских садах, из них 325 – в ясельных группах. На эти цели из регионального бюджета выделят 1 миллиард 100 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

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