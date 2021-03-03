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В Брянской области экс-директор новозыбковского завода задолжал работникам 53 миллиона рублей

Бывший руководитель также скрыл более 45 миллионов налогов
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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За совершенные преступления предусмотрено до семи лет лишения свободы.

За совершенные преступления предусмотрено до семи лет лишения свободы.

Фото: СУ СК РФ по Брянской области

В Брянской области будут судить бывшего директора новозыбковского машиностроительного завода. Его обвиняют в сокрытии недоимки по налогам в особо крупном размере. Также 39-летнему экс-руководителю вменяют полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы работникам предприятия.

Следствие установило, что с июня 2019 по февраль 2020 годов генеральный директор АО «Новозыбковский машиностроительный завод» скрыл 45,5 миллионов рублей, которые должны были быть направлены на взыскание недоимки по налогам и страховым взносам.

Кроме этого, с августа 2019 по февраль 2020 руководитель не платил зарплату 1323 работникам завода. Он задолжал сотрудникам 53 миллиона рублей. В настоящее время для возмещения материального вреда на принадлежащее заводу имущество следователи наложили арест на общую сумму более 55 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

Уголовное дело на экс-директора направили в Новозыбковский городской суд. За совершенные преступления предусмотрено до семи лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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