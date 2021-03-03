В Брянске расчищать русло реки Десны начнут с 10 июня

Десну освободят от илистых отложений, топляков, завалов и мусора. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске к расчистке участка реки Десны от Бордовичских очистных сооружений до Литейного моста приступят в навигационный период с 10 июня. Об этом рассказали в пресс-службе Брянской областной Думы.

Также в городе хотят модернизировать Бордовичские водопроводные очистные сооружения. На это направят свыше 370 миллионов рублей. Реконструкция в рамках областного проекта «Чистая вода» запланирована на 2022 год.

Она будет вестись по государственной программе «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области».

Напомним, в Брянске реализовывают проект по расчистке главной водной артерии. В течение трех лет, с 2020 по 2022 годы реку Десну освободят от илистых отложений, топляков, завалов и мусора. В целом планируют убраться на участке протяженностью 5 километров 700 метров.

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