За заслуги перед Брянском Александру Богомазу вручили почетный знак

Губернатору вручили почетный знак «За заслуги перед городом Брянском» 1 степени. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Брянскому губернатору Александру Богомазу вручили почетный знак «За заслуги перед городом Брянском» 1 степени. Награду присвоили за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и развитие местного самоуправления города Брянска.

Почетный знак главе региона передали руководители города. Они отметили значительный вклад, который вносит Александр Богомаз в развитие областного центра, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».