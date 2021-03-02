В Брянске умер руководитель городского эстрадного оркестра Бен Мирзоян

Фото: vk.com, Брянский городской эстрадный оркестр.

В Брянске на 65-м году жизни умер художественный руководитель и главный дирижер городского эстрадного оркестра Бениамин Мирзоян. Об этом стало известно во вторник, 2 марта. По некоторым сведениям, причиной смерти стал коронавирус.

Бениамин Эдуардович руководил эстрадным оркестром с 1979 года. За время своей творческой деятельности он подготовил множество музыкантов и вокалистов. Оркестр был участником городских и областных праздников, гастролировал по другим регионам России.

Городской эстрадный оркестр готовился к очередному концерту. Он должен был состояться 7 марта.

"Талантливый и инициативный музыкант, каждый раз создающий на сцене неповторимое эстрадное шоу, организатор, педагог, давший дорогу многим эстрадным исполнителям, - пишут коллеги. - Таким он запомнится зрителям и ученикам".

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