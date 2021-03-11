В Почепском районе разработают положение о приватизации жилья для медиков

В Почепском районе Брянской области разработали проект положения о порядке приватизации служебного жилья для бывших медиков. Фото: Антон ФОКИН

В Почепском районе Брянской области разработали проект положения о порядке приватизации служебного жилья для бывших медиков. Документ сейчас находится на согласовании в прокуратуре, рассказал «КП-Брянск» первый заместитель главы администрации Почепского муниципального района Александр Зеленов. После его должны принять депутаты райсовета. И только тогда обманутые медики-пенсионеры смогут приватизировать служебные квартиры. Все формальности могут занять 3-4 месяца.

- Не верьте слухам, что медиков выгоняют на улицу, - говорит Александр Викторович. – Обиженных среди них нет. А вот тот самый Владимир Рахубин, с которого и разгорелся скандал, сам не проживал в служебной квартире. Он ее сдавал, при этом имел собственное жилье.

Напомним, в начале февраля врачей, находящихся на пенсии, просили в трехдневный срок освободить квартиры. Такое требование предъявила местная администрация. Шумиху понял бывший терапевт Владимир Рахубин.

Ровно 10 лет назад он и другие врачи приехали на работу в Почеп. Их пригласили сюда и обнадежили обещанием, что они смогут приватизировать служебные квартиры.

В горадминистрации подписали постановление, согласно которому, медиков наделяли правом приватизировать занимаемую жилплощадь, но не ранее чем через 10 лет после заключения договора найма жилого помещения. Со временем городскую администрацию ликвидировали, а дом с квартирами для врачей передали администрации Почепского муниципального района. В итоге жильцам заявили, что в федеральном и местном законодательствах нет правового механизма, разрешающего приватизацию служебного жилья.

Таким образом, врачи-пенсионеры могли оказаться без крыши над головой.

Жильцы дома неоднократно подавали заявления в администрацию с просьбой разрешить ситуацию в их пользу. Но им давали ответ, что жилье они приватизировать не смогут.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».