В брянской Суземке к сентябрю 2021 года откроют новый детсад

Фото: ГТРК "Брянск".

В брянском поселке Суземка к сентябрю этого года планируют открыть новый детский сад на 75 мест. Из них 30 будут предназначаться для детей ясельного возраста. Сейчас на объекте ведут работы второго этапа строительства. Об этом «Комсомольской правде» в Брянске» рассказали в отделе строительства, архитектуры, ЖКХ и транспорта Суземской районной администрации.

Контракт на строительство детсада на улице Первомайской заключили с подрядчиком в сентябре прошлого года. Он рассчитан до 31 июля 2021-го. Объект переходящий: работы ведут двумя этапами. Так, в 2020-м строители подготовили фундамент под новое дошкольное учреждение, проложили коммуникации, вынесли водопроводные и канализационные сети, начали кирпичную кладку стен. А к основным работам приступили уже в январе нынешнего.

- Сейчас подрядчик завершает строительство второго этажа будущего детского сада, - поясняют в администрации района. - Строители делают внутренние и внешние стены, кладут плиты перекрытий.

Стоимость нового сада в Суземке обойдется в 80 миллионов рублей. Из них порядка 21,54 миллиона рублей израсходовали в 2020-м.

Кстати, всего в райцентре функционирует четыре детских сада. Один из них находится в аварийном состоянии. А потому с открытием нового, на Первомайской, постройку 1956 года закроют.

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