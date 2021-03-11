Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 11 марта 2021 года. За минувшие сутки заболели 85 жителей региона, выздоровели 104 пациента. Зафиксировали три новые смерти от ковида. В целом с начала пандемии у 33844 человек подтвердили коронавирус, вылечились 33056 жителей области, умерли 266 пациентов. За сутки выполнили 1300 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели больше 472 тысяч раз.
Больше всего новых заболевших выявили в Брянске. Здесь за минувший день подтвердили 32 случая коронавируса. В Брянском районе ковидом заболели еще 14 жителей, в Стародубском районе – 9. Всего опасную инвекцию за прошедший день обнаружили в 16 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 11 марта 2021 года:
— Брянск – 12619 (+32)
— Брянский район – 4176 (+14)
— Дятьковский район – 1424 (+2)
— Карачевский район – 1115 (+4)
— Клинцы – 960 (+3)
— Стародубский район – 910 (+9)
— Трубчевский район – 846
— Комаричский район – 832
— Новозыбков – 801 (+2)
— Жуковский район – 758
— Выгоничский район – 745
— Навлинский район – 743 (+4)
— Брасовский район – 731
— Климовский район – 628
— Унечский район – 621 (+2)
— Фокино – 584 (+4)
— Мглинский район – 532 (+2)
— Почепский район – 504
— Погарский район – 491
— Сельцо – 478 (+2)
— Дубровский район – 469
— Клинцовский район – 426 (+2)
— Суземский район – 408
— Злынковский район – 386
— Клетнянский район – 344
— Гордеевский район – 338 (+1)
— Суражский район – 300 (+1)
— Красногорский район – 242
— Севский район – 227
— Жирятинский район – 112 (+1)
— Рогнединский район – 70
— Иногородние – 64.
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