Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 11 марта 2021 года. За минувшие сутки заболели 85 жителей региона, выздоровели 104 пациента. Зафиксировали три новые смерти от ковида. В целом с начала пандемии у 33844 человек подтвердили коронавирус, вылечились 33056 жителей области, умерли 266 пациентов. За сутки выполнили 1300 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели больше 472 тысяч раз.

Больше всего новых заболевших выявили в Брянске. Здесь за минувший день подтвердили 32 случая коронавируса. В Брянском районе ковидом заболели еще 14 жителей, в Стародубском районе – 9. Всего опасную инвекцию за прошедший день обнаружили в 16 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 11 марта 2021 года:

— Брянск – 12619 (+32)

— Брянский район – 4176 (+14)

— Дятьковский район – 1424 (+2)

— Карачевский район – 1115 (+4)

— Клинцы – 960 (+3)

— Стародубский район – 910 (+9)

— Трубчевский район – 846

— Комаричский район – 832

— Новозыбков – 801 (+2)

— Жуковский район – 758

— Выгоничский район – 745

— Навлинский район – 743 (+4)

— Брасовский район – 731

— Климовский район – 628

— Унечский район – 621 (+2)

— Фокино – 584 (+4)

— Мглинский район – 532 (+2)

— Почепский район – 504

— Погарский район – 491

— Сельцо – 478 (+2)

— Дубровский район – 469

— Клинцовский район – 426 (+2)

— Суземский район – 408

— Злынковский район – 386

— Клетнянский район – 344

— Гордеевский район – 338 (+1)

— Суражский район – 300 (+1)

— Красногорский район – 242

— Севский район – 227

— Жирятинский район – 112 (+1)

— Рогнединский район – 70

— Иногородние – 64.

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