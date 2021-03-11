От коронавируса в Брянской области привились 51779 человек

51779 брянца привились от коронавируса по состоянию на 10 марта 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

51779 человек привили от коронавируса в Брянской области по состоянию на 10 марта. Обновленные статистические данные о ковид-вакцинации обнародовал региональный оперативный штаб.

Прививочная кампания в Брянской области продолжается. Медучреждения региона постепенно возвращаются к обычному режиму работы. Так, на днях закрылся коронавирусный госпиталь при Дятьковской районной больнице.

Таким образом, действующих инфекционных отделений осталось восемь. В них лечение получают больше 900 человек.

Кстати, на 8 марта в регионе было 49882 привитых от «Ковид-19».

По последним данным, в Брянской области зафиксировали 33844 заболевших коронавирусной инфекцией. Последний суточный прирост – 85 случаев.

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