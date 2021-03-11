Коронавирус в Брянской области, последние новости на 11 марта 2021 года

За сутки новые случаи «Ковид-19» выявили в 13 брянских городах и районах. Фото: Анна ЛЕВКИНА

В Брянской области на час ночи 11 марта 2021 года новые случаи коронавируса выявили в 13 городах и районах. Больше всего заболевших выявили в Брянске. Здесь за минувший день подтвердили 34 случая коронавируса. В Брянском районе ковидом заболели еще 18 жителей, в Клинцах – 9.

За сутки в регионе не произошло смертей от коронавируса. Всех жертв инфекции на Брянщине по-прежнему 263.

Прирост заболеваемости составил 83 случая или 0,2 процента. С болезнью справились 78 пациентов. Суммарное число заболевших достигло 33799, выздоровевших – 32952.

В Дятьковской ЦРБ закрыли госпиталь для лечения больных коронавирусом пациентов. Учреждение здравоохранения переходит к обычному режиму работы. Здесь проводят тщательную дезинфекцию, медперсонал сдает тесты на коронавирус.

В регионе осталось восемь ковид-госпиталей. В них лечатся порядка 900 человек.

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