В Брянской области за год подорожали сахар, яйца и крупы

За год в Брянской области взлетели в цене сахар, яйца и крупы. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сахар, яйца и крупы больше всего подорожали в Брянской области за прошедший год. Индекс потребительских цен в отношении февраля прошлого года и февраля нынешнего опубликовал Брянскстат.

Согласно статистике, сахар-песок прибавил в цене 60,8 процента, яйца - 42,6 процента, крупы – ровно 23. Также в условный ТОП-5 вошли подсолнечное масло и макароны. Рост цен на эти продукты составил 22,5 и 17,4 процента соответственно.

В целом за год продовольственные товары без алкогольных напитков стали дороже на 10,1 процента. Для сравнения за месяц – на 2,2 процента. Ни одна из групп товаров не подешевела за прошедший год. А вот за месяц немного потеряли в цене подсолнечное масло и яйца.

Добавим, алкоголь в Брянской области подорожал за год на 5,2 процента.

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