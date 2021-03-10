Брянское «Динамо» проиграло «Алании» со счетом 0:2

Фото: vk.com, сообщество "ФК "Динамо-Брянск"".

Первый домашний матч в возобновившемся сезоне ФНЛ 2020/2021 для брянского «Динамо» завершился поражением. Встреча с владикавказским клубом «Алания» состоялась в среду, 10 марта. Итоговый счет - 0:2 в пользу гостей.

Игра прошла в рамках 29-го тура Олимп-Первенства Футбольной национальной лиги. Спортсмены играли на стадионе «Динамо» в Советском районе Брянска, вместимость которого 10100 зрителей. Но из-за пандемии коронавируса Роспотребнадзор разрешил заполнить его лишь на четверть.

Составы команд:

«Динамо-Брянск»:

Кузнецов, Крючков, Рухаиа, Луппа, Васильев, Крючков, Сапаев (Сорокин, 64), Мараев (Дибиргаджиев, 59), Муромский (Дрогунов, 84), Пикатов, Баранов (Агуреев, 66), Данилин (Радченко, 59).

«Алания»:

Солдатенко, Кокоев, Шавлохов (Кочиев, 34), Багаев, Качмазов, Бутаев, Хугаев (Дзахов, 88), Кобесов (Хубулов, 56), Магомедов, Гиоргобиани (Гурциев, 76), Машуков.

Гости вырвались вперед во втором периоде. Голы забили Бутта Магомедов и Ислам Машуков – на 50-й и 58 минутах соответственно.

За матч брянцы получили пять предупреждений.

Следующую игру турнира сине-белые проведут на выезде. Их соперником будет ивановский «Текстильщик». Встречу проведут 14 марта.

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