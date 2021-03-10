В Брянске спасли двух котов, забравшихся на деревья

Фото: vk.com, сообщество "Подслушано Брянск". Автор: Максим Солодов.

Сразу двух котов спасли в Брянске в последние дни. Оба забрались на деревья и замерзали. В одном случае даже прибегли к помощи спасателей, сообщают очевидцы в социальных сетях.

Первый случай произошел 7 марта в поселке Белые Берега Фокинского района Брянска. Котенок залез на дерево у «Пятерочки» по улице Коминтерна и не мог самостоятельно спуститься. Прохожие обратились за помощью к активистам местной общественной организации. А те позвонили в МЧС. Однако спасти кота удалось собственными силами: на помощь пришла группа школьников во главе с Матвеем Мирошниченко.

«Кота назвали «Никита», накормили сосисками и он, с заметно округлившимся животиком, поплелся в сторону жилого дома, покачивая пушистым хвостом», - отчитались в сообществе.

Второго кота - сиамского - спасли непосредственно представители регионального ГУ МЧС 10 марта. На сей раз тот забрался на высокое дерево, растущее вдоль улицы Ново-Советской в Бежицком районе. В спецоперации задействовали вышку.

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