Виновнику ДТП с тремя смертями на Речной в Брянске отказали в смягчении приговора

Фото: vk.com, сообщество "Типичный Брянск".

Виновник ДТП с тремя смертями на Речной в Брянске попросил о смягчении приговора, который ему вынесли в июне прошлого года. Жалобу Вадима Воронцова рассмотрел Первый Кассационный суд в Саратове. И отклонил ее.

Осужденный не оспаривал выводы судей о его виновности в совершении преступления и квалификации действий. При этом выразил несогласие с видом исправительного учреждения, где ему предстоит отбывать срок. Вадим Воронцов подчеркнул, что раскаялся в содеянном, принес извинения потерпевшим, предлагал возместить материальный и моральный ущерб. А потому просил заменить колонию общего режима на колонию-поселение, уточняется на сайте Первого Кассационного суда общей юрисдикции.

Однако, ознакомившись с материалами дела, саратовские судьи не нашли оснований для смягчения приговора. И оставили без изменения решение Володарского райсуда Брянска.

Напомним, смертельная авария случилась 7 октября 2019 года у дома №99 на улице Речной. В суде установили, что Вадим Воронцов на машине «Ниссан Теана» разогнался до 149 километров в час. Чтобы обогнать попутную машину, юный автомобилист выехал на встречную полосу. И столкнулся с «Деу Матиз».

В малолитражке ехала мать и двое маленьких детей. 31-летняя женщина и двухлетняя девочка погибли на месте аварии. Четырехлетний мальчик умер в больнице.

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