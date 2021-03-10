В Брянске планируют расширить приют для бездомных собак

В Брянске планируют расширить приют для бездомных животных. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске планируют расширить приют для бездомных животных. Изначально он был рассчитан на содержание 220 собак. Но эта цифра может увеличится, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Территория позволяет расширить приют, увеличив количество вольеров, - сказал мэр Брянска Александр Макаров во время посещения приюта. - Просчитайте максимальные возможности участка, чтобы убрать с улиц как можно больше безнадзорных животных.

В приюте находится 15 собак. До конца недели привезут еще пять. Они сейчас под присмотром ветеринарных работников после стерилизации и вакцинации. Собак помещают в вольеры, в которых есть закрытое помещение, где животные могут спрятаться от дождя и снега. Для отлова собак в дорожном управлении создали четыре бригады. По одной для каждого района города.

Кстати, горожане, желающие завести домашнего питомца, уже могут взять собаку из приюта.

Напомним, что открыли его 1 марта в Бежицком районе по улице Почтовой, 2А.

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