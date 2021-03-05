Коронавирус в Брянской области, последние новости на 5 марта 2021 года

Выздоровели после коронавируса 32401 пациент. Фото: Марина АНТОНОВА

В Брянской области на час ночи 5 марта 2021 года коронавирус подтвердили у 33274 человек. Из них выздоровели 32401 брянец. Скончались за все время эпидемии 262 пациента.

Последние пять смертей случились за два прошедших дня. За прошлый день диагноз поставили 89 пациентам. Медработники выполнили почти две тысячи тестов за 24 часа. А общее число исследований превысило 464 тысячи.

В Брянской области прививку от коронавируса сделали 47 тысяч человек. Вакцинироваться можно в 61 прививочном кабинете в области.

В регионе в восьми больницах организованы коронавирусные госпитали. Постепенно медучреждения возвращают в штатный режим работы.

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