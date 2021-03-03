В городе в 2020 году 83 ребенка остались по разным причинам без родителей. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Брянске выявили 143 ребенка, которые воспитываются в неблагополучных семьях. Они попали в поле зрения органов опеки. В каждой семье обследуют условия жизни, проводят профилактические беседы с родителями, оказывают психологическую и юридическую помощь. На контроле стоит 81 неблагополучная семья.

В Брянске в 2020 году 83 ребенка остались по разным причинам без родителей. 80 процентов из них уже устроили в семьи, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

На 1 января 2021 года на учете в органах опеки состояли 891 несовершеннолетний. Из них 858 детей воспитываются в замещающих семьях. 33 ребенка находятся на полном государственном обеспечении.

В прошлом году специальное обучение прошли 80 родителей. Часть из них уже взяли в семью приемных детей. Из регионального бюджета в 2020 году направили 77,9 миллиона рублей на пособия и социальные выплаты семьям, в которых воспитывают приемных детей.

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