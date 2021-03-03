Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 3 марта 2021 года. За минувшие сутки заболели 93 жителя региона, выздоровели 110 пациентов. За сутки от коронавируса умерли сразу три человека. В целом с начала пандемии у 33185 человек подтвердили коронавирус, вылечились 32313 жителей области, умерли 260 пациентов. За сутки выполнили 1869 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели больше 462 тысяч раз.

В Брянске заболели 36 человек. Это самый большой суточный прирост. В Новозыбкове подтвердили 12 новых случаев коронавируса, в Клинцах - 10, в Брянском районе - 9.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 3 марта 2021 года:

— Брянск – 12341 (+36)

— Брянский район – 4116 (+9)

— Дятьковский район – 1398 (+3)

— Карачевский район – 1089 (+3)

— Стародубский район – 886

— Клинцы – 916 (+10)

— Трубчевский район – 834 (+1)

— Комаричский район – 831

— Новозыбков – 785 (+12)

— Жуковский район – 747 (+4)

— Выгоничский район – 739

— Навлинский район – 729

— Брасовский район – 709 (+1)

— Климовский район – 624

— Унечский район – 607

— Фокино – 563 (+2)

— Мглинский район – 509

— Погарский район – 484

— Почепский район – 488 (+1)

— Сельцо – 469

— Дубровский район – 467 (+3)

— Клинцовский район – 413 (+7)

— Суземский район – 405

— Злынковский район – 382

— Клетнянский район – 340 (+1)

— Гордеевский район – 322

— Суражский район – 295

— Красногорский район – 235

— Севский район – 220

— Жирятинский район – 108

— Рогнединский район – 70

— Иногородние – 64.

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