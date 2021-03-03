Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 3 марта 2021 года. За минувшие сутки заболели 93 жителя региона, выздоровели 110 пациентов. За сутки от коронавируса умерли сразу три человека. В целом с начала пандемии у 33185 человек подтвердили коронавирус, вылечились 32313 жителей области, умерли 260 пациентов. За сутки выполнили 1869 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели больше 462 тысяч раз.
В Брянске заболели 36 человек. Это самый большой суточный прирост. В Новозыбкове подтвердили 12 новых случаев коронавируса, в Клинцах - 10, в Брянском районе - 9.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 3 марта 2021 года:
— Брянск – 12341 (+36)
— Брянский район – 4116 (+9)
— Дятьковский район – 1398 (+3)
— Карачевский район – 1089 (+3)
— Стародубский район – 886
— Клинцы – 916 (+10)
— Трубчевский район – 834 (+1)
— Комаричский район – 831
— Новозыбков – 785 (+12)
— Жуковский район – 747 (+4)
— Выгоничский район – 739
— Навлинский район – 729
— Брасовский район – 709 (+1)
— Климовский район – 624
— Унечский район – 607
— Фокино – 563 (+2)
— Мглинский район – 509
— Погарский район – 484
— Почепский район – 488 (+1)
— Сельцо – 469
— Дубровский район – 467 (+3)
— Клинцовский район – 413 (+7)
— Суземский район – 405
— Злынковский район – 382
— Клетнянский район – 340 (+1)
— Гордеевский район – 322
— Суражский район – 295
— Красногорский район – 235
— Севский район – 220
— Жирятинский район – 108
— Рогнединский район – 70
— Иногородние – 64.
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