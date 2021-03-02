В Брянске принял первых постояльцев приют для безнадзорных животных. Он разместился на 1,5 гектара бывшей базы дорожного управления на улице Почтовой, 2А в Бежице. В данный момент территорию приюта готовят к полноценной работе: расчищают, готовят помещения для сотрудников.Одновременно с этим ведется отлов бродячих собак. Животных вакцинируют и стерилизуют в стационарных ветеринарных пунктах. После завершения благоустройства это будут делать в собственном веткабинете. На сегодняшний день дорожники собственными силами сделали 24 клетки, рассчитанные на нескольких особей.Постепенно вольеров соорудят столько, чтобы можно было принять более 200 безнадзорных животных. У организаторов приюта есть желание создать сайт, на котором станут размещать информацию о собаках. Это позволит находить им старых или новых хозяев.В Брянске для отлова бродячих собак сформировали четыре бригады. Для них купили инвентарь. Это пневматические ружья со специальными медицинскими препаратами и традиционные сачки. Жители города могут подавать заявки на отлов бездомных животных в диспетчерскую службу по телефону 41-28-70, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».