В Брянской области на час ночи 3 марта 2021 года коронавирус подтвердили у 33092 человек, вылечились 32203 жителя области, умерли 257 пациентов. За минувшие сутки заболели 99 жителей региона, выздоровели 58 пациентов, от коронавируса никто не умер. Медработники выполнили 300 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели больше 460 тысяч раз.В Брянске заболели 34 человека. Это самый большой суточный прирост. В Навлинском районе - 11 заболевших. В Брянском районе - 8 заболевших, в Карачевском - 7. Всего ковид за минувший день зафиксировали в 19 муниципалитетах Брянской области.В Брянске закрыли коронавирусный госпиталь, который функционировал при городской больнице №2 в Володарском районе. Это связано со снижением заболеваемости «Ковид-19». Возвращение к обычному режиму работы предварит тщательная дезинфекция.Прекратило свою деятельность и коронавирусное отделение в Дятьковской центральной районной больнице. Таким образом, в регионе продолжают работать с ковид-положительными восемь инфекционных госпиталей. Суммарно в них проходят лечение около тысячи человек. Параллельно брянцев вакцинируют от коронавируса.В Брянской области прививку от коронавируса сделали 43669 человек. Это данные на 1 марта 2021 года. Всего в регион поступило больше 55 тысяч доз препарата «Спутник V». Прививку сейчас можно сделать в 61 медицинской организации. Изначально при начале массовой вакцинации от коронавируса открыли 49 прививочных кабинетов. Вакцину можно получить и в некоторых частных клиниках.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».