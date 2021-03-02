Брянская полиция разыскивает подозреваемого в создании преступного сообщества

Брянская полиция разыскивает Игоря Валентиновича К.1963 года рождения. Его подозревают в совершении нескольких преступлений. Жителю Московской области инкриминируют незаконную банковскую деятельность и организацию преступного сообщества или участие в нем.Следствие установило, что 58-летний мужчина имеет отношение к незаконной финансовой деятельности и к созданию преступной группы на территории Московской, Брянской и Оренбургской областей.Напомним, ранее в Брянской области завели уголовное дело на теневых банкиров, которые заработали более 600 миллионов рублей.УМВД России по Брянской области обращается к гражданам, располагающим информацией о местонахождении подозреваемого, с просьбой сообщить сведения в полицию по телефону 8 (4832) 74-20-23, 66-77-50, 02 (с мобильного – 102).Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».