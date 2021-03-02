В Брянске увеличат количество выходящих в рейс машин на автобусном маршруте №48. Это произойдет не ранее середины мая 2021 года и связано с тем, что перевозчик, работающий на маршрутном такси №88, решил раньше срока прекратить действие своего свидетельства на право перевозок.Напомним, коммерческий маршрут №88 планировали закрыть в октябре 2021 года. Однако индивидуальный предприниматель подал в городскую администрацию заявление о досрочной отмене рейса. По нормативам ему надо отработать на маршруте еще три месяца, до 16 мая 2021 года.Из-за этого количество машин на почти полностью дублирующем маршрутку №88 автобусном маршруте №48 увеличат с мая, а не с октября, как планировалось раньше. Сейчас уже приступили к выработке нового расписания.К слову, работа маршрутного такси №88 вызывала много нареканий у горожан. По оценкам специалистов, вместо положенных 20 машин ежедневно на дороги города выходили всего три или четыре, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».