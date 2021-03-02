МД «Фаворит» и ТМ «Аладьинское молоко» поздравляет всех женщин Брянской области с наступающим праздником 8 марта!

Попробуйте новинки! Уже в продаже в магазинах Брянской области.

Дорогие, милые женщины! Мясной дом «Фаворит» и ТМ «Аладьинское молоко» поздравляют вас с 8 марта! В этот день мы отдаем дань восхищения вашей красоте, мудрости и терпению. Вы вдохновляете на созидание, поддерживаете в трудные минуты, вселяете уверенность, делаете жизнь добрее и счастливее. Благодаря вам остаются вечными и незыблемыми такие ценности, как любовь и верность, семья и домашний очаг. Желаем вам праздничного настроения, цветов, улыбок, счастья и любви! Пусть в Ваших домах царит любовь и счастье!

Попробуйте новинки! Уже в продаже в магазинах Брянской области.

Компания предлагает широкий ассортимент колбасных изделий, сыров, сливочного масла и спредов, картофеля, а недавно компания запустила производство и продажу линейки молочной продукции. Вкусовые качества молока, йогуртов, кефира, тана и айрана не оставят Вас равнодушными. Профессиональные технологи предприятия разработали качественную и натуральную молочную продукцию. Попробовав однажды молочную продукцию ТМ «Аладьинское молоко», хочется остановить свой выбор только на ней.

Попробуйте новинки! Уже в продаже в магазинах Брянской области.

К праздничному столу МД «Фаворит» предлагает аппетитную новинку- колбасу «Сальчичон».В производстве колбасных изделий используется только высококачественное сырье местных производителей и специи от ведущих европейских поставщиков. Продукция «Деснянского пищекомбината» насчитывает более 150 наименований, и благодаря своему качеству пользуется признанием среди покупателей.

Попробуйте, оцените, полюбите!

с. Толмачево, Крыловский 1-ый пр-д, д.4, тел.36-33-33

г. Брянск, ул. Болховская, д.86, тел.57-12-10

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Предложения действительны с 01.03.2021-31.03.2021.