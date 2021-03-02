В Брянской области на масочном заводе уволятся около 200 сотрудников

С мая 2020 по февраль 2021 года было произведено около 395 миллионов средств индивидуальной защиты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ушли или уволили?

В Брянской области на почепском заводе по производству медицинских масок уволятся около 200 сотрудников. Работники сами подтвердили свое желание расторгнуть трудовые отношения. Им обещают осуществить дополнительные выплаты.

- Так красиво хвалили предприятие, - пишет одна из сотрудниц в социальных сетях. - Вакансии, работа людям. Только быстро заканчивается эта красота. Люди в панике, кто-то сменил работу, кто-то взял кредит... Для чего нужно было скрывать, что это все временно! Сколько теперь народа опять станет безработным! А ведь у некоторых это единственный доход для семьи! Кто теперь ответит?!

В начале марта появилась информация, что на заводе отказались возить сотрудников на работу и обратно. На предприятии подтвердили, что с 1 марта 2021 года они отменили ежедневный корпоративный подвоз. До этого сотрудников доставляли бесплатно из девяти районов Брянской области.

- Организовать корпоративный транспорт - это была личная инициатива руководства в условиях максимальной производственной мощности, - рассказали корреспонденту «КП-Брянск» на предприятии. - В трудовом договоре это не прописано. Для тех, у кого отсутствует личный транспорт, теперь пустят коммерческие рейсы до места работы и обратно. Об этом договорились с частными перевозчиками. Пятеро предпринимателей уже согласились.

1500 рабочих мест к 2023 году

С 4 мая 2021 года производство медицинских масок на заводе переведут с круглосуточного на сокращенный режим работы. То есть при интенсивной пиковой нагрузке сотрудники работали по 12 часов в сутки по графику два дня через два. Теперь введут восьмичасовой рабочий день и пятидневную неделю. Освободившиеся после сокращения выработки масок мощности планируют отдать под выпуск гигиенических изделий из нетканых материалов.

- Предприятие продолжит медицинскую деятельность, - рассказывают на заводе. - В декабре 2021 года планируют открыть участок по выпуску лекарственных препаратов группы глюкокортикостероидов. К 2023 году - организовать собственное производство активных фармацевтических субстанций, мощностью больше 30 тонн в год. Это позволит создать около 1500 новых рабочих мест.

Напомним, весной 2020 года, в самый разгар пандемии коронавируса в брянском Почепе открыли филиал «Московского эндокринного завода», где приступили к выпуску медицинских масок. Новая фабрика позволила организовать 750 новых вакансий. От ее деятельности в региональный бюджет поступило 125 миллионов налоговых отчислений.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, с мая 2020 по февраль 2021 года было произведено около 395 миллионов средств индивидуальной защиты. На сегодняшний день острая потребность в них отпала. Завод выполнил поставленную задачу, а также создал резерв продукции. Поэтому руководство предприятия переводит производство масок в базовый режим.

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