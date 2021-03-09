В Брянской области заработал мобильный «Кванториум»

Фото: ГТРК "Брянск".

В Брянской области заработала мобильная версия «Кванториума». За год «технопарк на колесах» посетит несколько районов. Об этом 9 марта сообщила ГТРК «Брянск».

Выездные занятия уже состоялись в Навле. Сейчас мобильный технопарк дислоцировался в Карачеве - на базе среднеобразовательной школы имени Максима Горького.

Предполагается, что в марте-апреле в проекте поучаствуют почти сотня детей. Это учащиеся средних и старших классов СОШ. Изучать будут азы компьютерного программирования, промышленного дизайна, робототехники, конструирования и прочего.

Добавим, мобильный «Кванториум» создали на базе детского технопарка. А тот, в свою очередь, появился в регионе в 2019 году - при поддержке облправительства и нацпроекта «Образование».