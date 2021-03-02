В следующий раз брянский губернатор Александр Богомаз проведет прием граждан 17 марта. Он пройдет в приемной президента Российской Федерации в Брянской области.На сайте областного правительства опубликовали график приема граждан на первое полугодие 2021 года.10 марта жители Брянской области смогут попасть на прием к начальнику Брянской таможни, 24 числа - к руководителя региональной инспекции труда. 7 апреля жалобы брянцев выслушает начальник Росгвардии, 14 апреля - главный федеральный инспектор по Брянской области.В мае запланированы личные приемы у руководителя антимонопольной службы, управляющего отделения Пенсионного фонда и начальника регионального УФСИН. Они пройдут 12, 19 и 26 числа соответственно. Пять личных приемов организуют в июне. 2 числа обратиться можно к руководителю Росздравнадзора, 9 июня - к главному брянскому следователю СКР, 16 июня - к руководителю налоговой .17 июня личный прием проведет заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе. 23 июня граждан примет главный судебный пристав.Напомним, Александр Богомаз выслушал жалобы граждан 2 марта в приемной партии \\"Единая Россия\\". Из-за эпидемии прием прошел в онлайн-формате.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».