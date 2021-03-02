Зам брянского мэра Виктор Предеха после критики губернатора уехал в Сколково

Заместитель главы Брянской горадминистрации Виктор Предеха уехал на обучение в Сколково. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Заместитель главы Брянской городской администрации Виктор Предеха, работу которого недавно раскритиковал губернатор, уехал на обучение в Сколково. Об этом «Комсомольской правде» в Брянске» рассказали в пресс-службе мэрии во вторник, 2 марта.

Всего в столицу от Брянска отправились три представителя. Это также заместитель губернатора Сергей Тимошенко и заместитель главы горадминистрации Марина Холина. Первый курирует в области архитектуру, строительство, дорожное хозяйство, ТЭК и ЖКХ, тарифы. Вторая - работу городской комиссии по обследованию зеленых насаждений.

- Учеба по программе подготовки управленческих кадров началась еще осенью и разбита на 14 модулей, - уточняет руководитель пресс-службы горадминистрации Наталья Гомонова. - Большая часть занятий проходила в онлайн-формате. Наши сотрудники отправились на очный блок, посвященный тематике ЖКХ.

Добавим, программу разработали для ста крупнейших городов России в соответствии с международным стандартом. В работе участвовали эксперты «Сколково», Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», Высшей школы экономики и Российской экономической школы.

Как правило, в состав команды от каждого города включают мэра (лидера команды), его заместителей по ключевым направлениям, представителей региональной власти и чиновников, курирующих градостроительную и архитектурную политику.

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